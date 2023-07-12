Дочка Юдашкина засняла, как 11-месячная внучка модельера в футболке и велосипедках весело танцует: улыбка дедушки

На этот раз Галина с мамой и мужем отправилась в путешествие. Они объездили несколько городов в США. Дочка Юдашкина остановилась в Майами, где дети могут плавать и играть на пляже. 11 июля она поделилась трогательным видео. На кадрах маленькая Агата в велосипедках и футболка села на детский велосипед в виде игрушечной лошадки. Малышка устроила танцы.

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