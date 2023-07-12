Дочка Юдашкина засняла, как 11-месячная внучка модельера в футболке и велосипедках весело танцует: улыбка дедушки

Валентин Юдашкин смог стать одним из самых известных модельеров. Он устраивал показы в России и за границей. В мае 2023 года его не стало. Маэстро не смог победить серьезный недуг. У него осталась жена Марина, а также дочка Галина. Они тяжело переживали утрату. Но теперь им скрашивают дни малыши. У Валентина трое внуков: Аркадий, Анатолий и Агата Ариелла.
На этот раз Галина с мамой и мужем отправилась в путешествие. Они объездили несколько городов в США. Дочка Юдашкина остановилась в Майами, где дети могут плавать и играть на пляже. 11 июля она поделилась трогательным видео. На кадрах маленькая Агата в велосипедках и футболка села на детский велосипед в виде игрушечной лошадки. Малышка устроила танцы.
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«Отпускное настроение», – заявила Галина.
Поклонники восхитились кадрами. Многие заметили, что девочка похожа на дедушку, особенно улыбкой. Также у нее слегка вьются волосы. «Чудо какое-то», «Милая такая», «Эти голубые глазки», «Просто кукла», «Дедушкина улыбка», «Какая она малышка», — стали писать подписчики.