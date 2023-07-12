Ирина Пегова в коротких шортах оголила свои стройные ноги: сразила поклонников фигурой

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она многим полюбилась по ролям в таких картинах, как «Акушерка», «Родные», «Супер Бобровы». После участия в шоу «Ледниковый период» актриса приложила силы, чтобы похудеть. Она сбросила 15 килограммов и теперь все чаще носит более смелые наряды. Этим летом звезда много путешествует.
На этот раз Ирина приехала в Беларусь. Она решила выйти на прогулку в летнем наряде. Блондинка щегольнула в коротких шортах песочного цвета и блузке с узором. Она сделала акцент на стройных ногах, а также козырнула талией. Актриса насладилась теплым утром. Поклонники заметили, что она выглядит счастливой. Пегову осыпали комплиментами.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Какие ножки», «Как же похудела», «Ого, даже не узнала», «Ирина, как вы хороши», «Ноги эталонные», «Таите на глазах», «До чего красивая», «Куда делись ваши формы? Тростинка», — стали писать в Сети.