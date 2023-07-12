Ирина Пегова в коротких шортах оголила свои стройные ноги: сразила поклонников фигурой

На этот раз Ирина приехала в Беларусь. Она решила выйти на прогулку в летнем наряде. Блондинка щегольнула в коротких шортах песочного цвета и блузке с узором. Она сделала акцент на стройных ногах, а также козырнула талией. Актриса насладилась теплым утром. Поклонники заметили, что она выглядит счастливой. Пегову осыпали комплиментами.

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