«Ой, какой хорошенький»: Подольская запечатлела сыновей Преснякова с новыми стрижками

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она смогла стать одной из самых известных выпускниц «Фабрики звезд». Примечательно, что певица уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они даже спустя годы демонстрируют идиллию. Недавно пара отдохнула в Испании. Сыновей Артемия и Ивана они брали с собой.
На этот раз Подольская решила весь день провести с детьми. Она сводила их в салон, где мальчиков подстригли. Певица запечатлела, как Ваня отреагировал на свою прическу. Он открыл рот, а потом заулыбался. Понравилось преображение и восьмилетнему Артемию.
«Ой, какой хорошенький», – восхитилась Наталья младшим сыном.
Потом Артемий подхватил брата на руки и стал его нести по торговому центру.
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Поклонники восхитились тем, как выглядят малыши. Многие отметили, что они очень дружные. Старший наследник Натальи с радостью возит с братом. «Какие классные», «Просто милахи, «Какой Артемий заботливый», «Классные пацаны растут», «Ваня такой искренний! Ему идет стрижка», «Стиляги», — стали писать подписчики.