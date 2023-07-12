«Ой, какой хорошенький»: Подольская запечатлела сыновей Преснякова с новыми стрижками

На этот раз Подольская решила весь день провести с детьми. Она сводила их в салон, где мальчиков подстригли. Певица запечатлела, как Ваня отреагировал на свою прическу. Он открыл рот, а потом заулыбался. Понравилось преображение и восьмилетнему Артемию.

«Ой, какой хорошенький», – восхитилась Наталья младшим сыном.

Потом Артемий подхватил брата на руки и стал его нести по торговому центру.

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