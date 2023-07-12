Больше не шатенка: Таня Мусульбес из «Дома-2» осветлила волосы — как она выглядит теперь

Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес явно хочет каких-то перемен. Начала Таня с самого простого - смены цвета волос.

Впервые за много лет Татьяна Мусульбес решилась перекрасить свои темные локоны. Из шатенки с насыщенным темно-коричневым цветом волос она превратилась в девушку с локонами оттенка молочного шоколада или даже карамели.

В микроблоге Татьяна Мусульбес показала результат своего преображения. Поклонники сразу же успели отметить, что с новым цветом волос Таня стала выглядеть еще красивее и благороднее.

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