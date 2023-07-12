Зепюр Брутян показала фигуру спустя два месяц после родов: неидеальный животик выпирает

На этот раз Брутян одна отправилась на тренировку. Она решила показать, как ее фигура выглядит спустя два месяца после родов. Короткая футболка не скрыла выпирающий живот. Актриса показала едва заметную талию и широкие бедра. Зепюр не побоялась предстать без макияжа.

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