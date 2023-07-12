Зепюр Брутян показала фигуру спустя два месяц после родов: неидеальный животик выпирает

Зепюр Брутян является актрисой. Многие ее знают по таким картинам, как «Последний аксель», «В клетке». А в 2022 году она вышла замуж за Павла Прилучного. Их роман развивался очень стремительно. Примечательно, что недавно у пары родился сын Микаэль. Актер одаривает супругу подарками и цветами, водит в рестораны. При этом они регулярно оказываются в спортзале.
На этот раз Брутян одна отправилась на тренировку. Она решила показать, как ее фигура выглядит спустя два месяца после родов. Короткая футболка не скрыла выпирающий живот. Актриса показала едва заметную талию и широкие бедра. Зепюр не побоялась предстать без макияжа.
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Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что жена Прилучного хорошеет на глазах. Многие заверили, что у нее уже отличный результат после такого небольшого количества тренировок. Напомним, что Брутян в конце лета намерена вернуться к работе. Малыша она предпочитает оставлять с бабушками, а вот от услуг нянь звезда отказалась.