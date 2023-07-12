Валя Карнавал в платье на голое тело сразила манкими округлостями: загорелая и счастливая — утерла нос бывшему

На этот раз Валя решила показать, как отдыхает на Мальдивах. Она провела неделю на курорте. Блогерша успела загореть. Она облачилась в черное платье в облипку. Певица засветила следы от купальника и свои пышные полушария груди без лифчика. Карнавал улыбалась, демонстрируя счастье. Она побежала по песчаному пляжу, козырнув фигурой.

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