Валя Карнавал в платье на голое тело сразила манкими округлостями: загорелая и счастливая — утерла нос бывшему

Валя Карнавал уже больше 5 лет строит карьеру. Она стала известной блогершей. А также Валя выпускает песни. Она теперь все чаще появляется на телевизионных шоу. Артистка любит выглядеть броско. Она всегда подчеркивает свои достоинства. А после расставания с Сашей Стоуном звезда то и дело публикует пикантные фото.
На этот раз Валя решила показать, как отдыхает на Мальдивах. Она провела неделю на курорте. Блогерша успела загореть. Она облачилась в черное платье в облипку. Певица засветила следы от купальника и свои пышные полушария груди без лифчика. Карнавал улыбалась, демонстрируя счастье. Она побежала по песчаному пляжу, козырнув фигурой.
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«Танцы в океане», – написала звезда.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Карнавал. Многие решили, что так она захотела утереть нос бывшему. «Какая атмосфера», «Прям изнутри вся светится», «Это девочка решила свести своей красотой планету с ума», «Фигурка прекрасная», — стали писать подписчики.