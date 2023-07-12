Не отлипали друг от друга: Антон Гусев из «Дома-2» и его новая избранница слились в поцелуе во время прощания в аэропорту

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев, который дважды был женат, похоже, обрел свое счастье только сейчас.
Уже несколько месяцев он в отношениях с девушкой Яной из Екатеринбурга. Избранница Антона Гусева фактически живет на два города, она постоянно прилетает в Москву к Антону, а затем вновь летит по делам в Екатеринбург, где ее ждет маленькая дочка.
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Так что, пара постоянно расстается. В микроблоге Антон Гусев поделился кадрами прощания с Яной в аэропорту. Влюбленные не отлипали друг друга, все время целуясь и обнимаясь.
«Пришло время улетать», - подписала кадры девушка Антона Гусева Яна.
В комментариях Яна уточнила, что расстались они с Антоном Гусевым ненадолго. Скоро Яна вновь прилетит в Москву.