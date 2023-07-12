Самбурская в наряде горничной и чулках засветила свои прелести: чаровница в кружевах обескуражила мужчин

На этот раз Самбурская решила удивить поклонников. Она предстала в неожиданном образе. Актриса облачилась в наряд горничной с кружевами, фартуком и чепчиком. Она блеснула своим декольте. Брюнека показала тонкие чулочки. Настасья накрасила губы алой помадой и сделала укладку. Она игриво позировала перед камерой.

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