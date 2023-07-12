Самбурская в наряде горничной и чулках засветила свои прелести: чаровница в кружевах обескуражила мужчин

Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды

Актриса в пикантном образе предстала перед камерой.

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру в кино. Она отметилась в таких картинах, как «Универ», «Патриот», «Беспринципные». Также артистка выступает на сцене. Она даже получала премию «Шансон года». В свои 36 лет актриса не перестает заниматься спортом. Она носит наряды, которые подчеркивают ее достоинства фигуры. 

На этот раз Самбурская решила удивить поклонников. Она предстала в неожиданном образе. Актриса облачилась в наряд горничной с кружевами, фартуком и чепчиком. Она блеснула своим декольте. Брюнека  показала тонкие чулочки. Настасья накрасила губы алой помадой и сделала укладку. Она игриво позировала перед камерой. 

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Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Безмерно женственна и сногсшибательна», «Вы восхитительная актриса, то дерзкая, то простая девчонка», «Нога с рельефом хороша», «Такую в сказке не увидишь», «Просто чья-то мечта наяву», — стали писать подписчики.

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