«Вот это женщина!»: 47-летняя Тина Канделаки в микро-шортах козырнула своими изящными формами, сразив народ

Тина Канделаки. Фото: соцсети звезды

Телеведущая похвасталась своей фигурой. Звезда не стала скрывать прелести.

Тина Канделаки уже много лет работает на телевидении. Поклонники знают ее еще по программам «Самый умный», «Детали». Теперь она генеральный продюсер «Матч ТВ» и директор ТНТ. Бизнесвумен появляется на важных мероприятиях и презентациях новых проектов. В 47 лет она не перестает следить за модой и фигурой. Звезда иногда рассказывает о своей жизни.

На этот раз Тина решила поделиться новым фото. Даже дома она не перестает тренироваться. На этот раз телеведущая предстала в микро-шортах и спортивном топике. Она оголила плоский живот и сверкнул декольте. Бизнесвумен показала свои подтянутые формы. Она была без макияжа, а волосы собрала в пучок. За ее тренировкой наблюдала овчарка. 

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Тина Канделаки. Фото: соцсети звезды

«Прошла уже половина лета, как успехи? Похудели к сезону? Выложили то самое фото в купальнике Торопитесь, осталось полтора месяца!» – написала звезда.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Тина. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это женщина», «Какие формы», «Крутая фигура», «Ох и красотка», — стали писать подписчики.

 

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