«Вот это женщина!»: 47-летняя Тина Канделаки покрасовалась в микрошортах

Тина Канделаки уже много лет работает на телевидении. Поклонники знают ее еще по программам «Самый умный», «Детали». Теперь она генеральный продюсер «Матч ТВ» и директор ТНТ. Бизнесвумен появляется на важных мероприятиях и презентациях новых проектов. В 47 лет она не перестает следить за модой и фигурой. Звезда иногда рассказывает о своей жизни.
На этот раз Тина решила поделиться новым фото. Даже дома она не перестает тренироваться. На этот раз телеведущая предстала в микро-шортах и спортивном топике. Она была без макияжа, а волосы собрала в пучок.
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Тина Канделаки. Фото: соцсети звезды
«Прошла уже половина лета, как успехи? Похудели к сезону? Выложили то самое фото в купальнике Торопитесь, осталось полтора месяца!» – написала звезда.
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Тина. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это женщина», «Крутая фигура», «Ох и красотка», — стали писать подписчики.