«Вот это женщина!»: 47-летняя Тина Канделаки покрасовалась в микро-шортах

Тина Канделаки. Фото: соцсети звезды

Телеведущая похвасталась своей фигурой. Звезда не стала скрывать прелести.

Тина Канделаки уже много лет работает на телевидении. Поклонники знают ее еще по программам «Самый умный», «Детали». Теперь она генеральный продюсер «Матч ТВ» и директор ТНТ. Бизнесвумен появляется на важных мероприятиях и презентациях новых проектов. В 47 лет она не перестает следить за модой и фигурой. Звезда иногда рассказывает о своей жизни.

На этот раз Тина решила поделиться новым фото. Даже дома она не перестает тренироваться. На этот раз телеведущая предстала в микро-шортах и спортивном топике. Она была без макияжа, а волосы собрала в пучок. 

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Тина Канделаки. Фото: соцсети звезды

«Прошла уже половина лета, как успехи? Похудели к сезону? Выложили то самое фото в купальнике Торопитесь, осталось полтора месяца!» – написала звезда.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Тина. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это женщина», «Крутая фигура», «Ох и красотка», — стали писать подписчики.

 

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