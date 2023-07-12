«Вот это женщина!»: 47-летняя Тина Канделаки покрасовалась в микро-шортах

На этот раз Тина решила поделиться новым фото. Даже дома она не перестает тренироваться. На этот раз телеведущая предстала в микро-шортах и спортивном топике. Она была без макияжа, а волосы собрала в пучок.

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