44-летняя Ани Лорак в мини-юбке и топике блеснула своими аппетитными формами: «сдобную» грудь подставила солнцу

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать песни. В 2022 году артистка пропала из вида поклонников. Потом она вернулась на сцену. Оказалось, что певица нашла новую любовь. Не так давно она с новым возлюбленным отдохнула в Дубае. Звезда заметно похудела. Она все чаще делится новыми кадрами.
На этот раз Лорак решила поделиться новым видео с курорта. Она облачилась в мини-юбку и топ-бюстье. Певица козырнула своими точеными формами. Она показала плоский живот, загорелые бедра и пышные полушария груди, которые не поместились в топ. Каролина ( настоящее имя звезды, – Прим. ред.) спела и станцевала прямо на улице.
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«Летний вайб с песней "Лети душа"», – заявила она.
Поклонники были восхищены тем, как певица выглядит в 44 года. Ее осыпали комплиментами. «Какая фигурка», «Выглядит просто сногсшибательно», «Какая вы красивая и солнечная», «Ох, Каролина! Хороша до безумия», «Как прекрасная эта фигура», «Топик маловат», — стали писать в Сети.