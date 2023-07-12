44-летняя Ани Лорак в мини-юбке и топике блеснула своими аппетитными формами: «сдобную» грудь подставила солнцу

На этот раз Лорак решила поделиться новым видео с курорта. Она облачилась в мини-юбку и топ-бюстье. Певица козырнула своими точеными формами. Она показала плоский живот, загорелые бедра и пышные полушария груди, которые не поместились в топ. Каролина ( настоящее имя звезды, – Прим. ред.) спела и станцевала прямо на улице.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».