Обнаженная Волочкова раскинула ноги в шпагате в своей новой бане: вениками едва прикрыла сокровенное

На этот раз Волочкова оголилась, чтобы попариться. Она захотела изменить парную шпагатом. Балерина эффектно раскинула ноги. Она предпочла прикрыть свои прелести, схватившись за веники. Артистка надела шапочку. На стене были вырезаны четыре силуэта балерины. Анастасия козырнула своими формами на их фоне.

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