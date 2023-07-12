Обнаженная Волочкова раскинула ноги в шпагате в своей новой бане: вениками едва прикрыла сокровенное

Анастасия Волочкова давно стала известной персоной. Если раньше она выступала в театре, то теперь создает свои постановки. Но все чаще о балерине говорят, когда она попадает в скандальные ситуации. Артистка то и дело раздевается на публике, носит откровенные наряды и порой ссорится с соседями. На этот раз звезда решила похвастаться новой баней.
На этот раз Волочкова оголилась, чтобы попариться. Она захотела изменить парную шпагатом. Балерина эффектно раскинула ноги. Она предпочла прикрыть свои прелести, схватившись за веники. Артистка надела шапочку. На стене были вырезаны четыре силуэта балерины. Анастасия козырнула своими формами на их фоне.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Померила обновленную мою русскую домашнюю баню своим мерилом моего шпагата. Спасибо моим друзьям за такую работу!» – заявила она.
Поклонники были ошарашены. Многие лишились дара речи. «Как же без мерила», «Понеслось», «А новое придумать не судьба?», «Хоть бы трусы надела», «Ничего не меняется», «Шпагат не разборный, по всей видимости», «Голая, опять», — стали писать подписчики.