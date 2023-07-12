Валя Карнавал поделилась горячим фото из ванной комнаты: топик с разрезами не скрыл упругие полушария груди — все видно

На этот раз Карнавал решил сделать горячее селфи в ванной комнате. Она успела загореть за время отпуска. Блогерша прогнулась, показав свой плоский живот. Тугой топ с разрезами не скрыл ее упругие полушария груди. Артистка прикрыла лицо телефоном. Валя приспустила штаны до самых выпирающих косточек.

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