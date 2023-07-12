Валя Карнавал поделилась горячим фото из ванной комнаты: топик с разрезами не скрыл упругие полушария груди — все видно

Валя Карнавал уже давно стала популярной персоной. Она снимает ролики для соцсетей и выпускает песни. Все чаще артистку зовут выступать на премии и фестивали. Недавно она отправилась отдыхать на Мальдивы. После расставания с женихом певица не перестает демонстрировать постройневшую фигуру. Порой наряды звезды очень пикантные.
На этот раз Карнавал решил сделать горячее селфи в ванной комнате. Она успела загореть за время отпуска. Блогерша прогнулась, показав свой плоский живот. Тугой топ с разрезами не скрыл ее упругие полушария груди. Артистка прикрыла лицо телефоном. Валя приспустила штаны до самых выпирающих косточек.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она находится в идеальной форме. «Какая крутая», «Просто богиня», «Есть на что посмотреть», «Любуюсь этой девочкой», «Живот забирает все лайки», «Словно питается воздухом», Грудь едва уместила", — стали писать подписчики.