Разнесло! Беременная Ира Пинчук из «Дома-2» оголила огромный живот на публике

Ира Пинчук. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Ирина Пинчук готовится во второй раз стать мамой.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук ждет второго малыша. Сына или дочку она подарит своему мужу Араю Чобаняну, судя по всему, в конце осени или начале зимы. Срок беременности приближается к середине, но формы у Ирины Пинчук уже довольно внушительных размеров.

Будущая мама совершенно не стесняется демонстрировать, как меняется ее тело в ожидании появления малыша.

В микроблоге Ирина Пинчук разместила фото, на котором оголила живот, облачившись в кроп-топ и велосипедки. Фактически Ира Пинчук показала беременные формы на публике.

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Беременная Ира Пинчук с голым животом. Фото: соцсети

Ира Пинчук признавалась, что быстрое изменение форм и набора веса во время беременности - это ее особенность.

Напомним, у Иры Пинчук и Арая Чобаняна есть сын Давид, которому 19 июля исполнится два года.

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