Разнесло! Беременная Ира Пинчук из «Дома-2» оголила огромный живот на публике

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук ждет второго малыша. Сына или дочку она подарит своему мужу Араю Чобаняну, судя по всему, в конце осени или начале зимы. Срок беременности приближается к середине, но формы у Ирины Пинчук уже довольно внушительных размеров.

Будущая мама совершенно не стесняется демонстрировать, как меняется ее тело в ожидании появления малыша.

В микроблоге Ирина Пинчук разместила фото, на котором оголила живот, облачившись в кроп-топ и велосипедки. Фактически Ира Пинчук показала беременные формы на публике.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».