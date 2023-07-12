Разнесло! Беременная Ира Пинчук из «Дома-2» оголила огромный живот на публике

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук ждет второго малыша. Сына или дочку она подарит своему мужу Араю Чобаняну, судя по всему, в конце осени или начале зимы. Срок беременности приближается к середине, но формы у Ирины Пинчук уже довольно внушительных размеров.
Будущая мама совершенно не стесняется демонстрировать, как меняется ее тело в ожидании появления малыша.
В микроблоге Ирина Пинчук разместила фото, на котором оголила живот, облачившись в кроп-топ и велосипедки. Фактически Ира Пинчук показала беременные формы на публике.
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Беременная Ира Пинчук с голым животом. Фото: соцсети
Ира Пинчук признавалась, что быстрое изменение форм и набора веса во время беременности - это ее особенность.
Напомним, у Иры Пинчук и Арая Чобаняна есть сын Давид, которому 19 июля исполнится два года.