«Всю зарплату потратила»: Муцениеце похвасталась ремонтом в своем загородном доме — дворик готов

«Ну что ребят! Ну я не могу не похвалиться) вот так сейчас выглядит наш двор с детками! Скоро поедем жарить свой первы шашлык, на своем участке, в своем доме! Всю зарплату потратила! Но! Что я вам скажу девочки!

Да, в моей жизни все складывается не по законам идеальной жизни, сплошной хаос наверное! Но! Хаос и есть жизнь, не надо себя загонять под какие-то рамки идеальности! У мечты не может быть конечной точки! Не надо бежать из пункта А в пункт Б, надо разрешить себе отклоняться во все стороны. Этот текст я тоже стырила из песни которую сегодня слушала пока бегала, но он так в меня попал!

Поэтому, если у вас все не идеально, порадуйтесь! Потому что это значит лишь одно, вы живете! Хаос — вечен! А любой механизм даже самый идеальный, когда нибудь сломается. Люблю вас!И просто делюсь счастьем, – написала звезда.