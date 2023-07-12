«Всю зарплату потратила»: Муцениеце похвасталась ремонтом в своем загородном доме — дворик готов

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино, а иногда ведет развлекательные шоу. На этот раз актриса решила похвастаться новым достижением. После развода с Павлом Прилучным она переехала из дома в квартиру с двумя детьми. Но потом артистка купила свой загородный особняк, где делала ремонт. Она уже обставила комнаты и обустроила двор.
В соцсети Агата выложила кадры, на которых показала зеленую лужайку, выложенные плитами дорожки и покрытые щебнем зоны. Актриса призналась, что скоро приедет туда с детьми, чтобы пожарить шашлык. Она рассказывала, что намерена приезжать туда, но постоянно жить за городом не намерена.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Фото: соцсети звезды
«Ну что ребят! Ну я не могу не похвалиться) вот так сейчас выглядит наш двор с детками! Скоро поедем жарить свой первы шашлык, на своем участке, в своем доме! Всю зарплату потратила! Но! Что я вам скажу девочки!
Да, в моей жизни все складывается не по законам идеальной жизни, сплошной хаос наверное! Но! Хаос и есть жизнь, не надо себя загонять под какие-то рамки идеальности! У мечты не может быть конечной точки! Не надо бежать из пункта А в пункт Б, надо разрешить себе отклоняться во все стороны. Этот текст я тоже стырила из песни которую сегодня слушала пока бегала, но он так в меня попал!
Поэтому, если у вас все не идеально, порадуйтесь! Потому что это значит лишь одно, вы живете! Хаос — вечен! А любой механизм даже самый идеальный, когда нибудь сломается. Люблю вас!И просто делюсь счастьем, – написала звезда.
Фото: соцсети звезды