Миллионы рублей: стало известно, во сколько Алле Пугачевой обходится аренда виллы в Юрмале

О том, что певица Алла Пугачева в июле покинет жаркий Израиль и прибудет в свою любимую, прохладную летом, Юрмалу, было известно уже давно. Сама Алла Борисовна не сообщает в микроблоге, где она сейчас находится. Но накануне косвенно приезд Аллы Пугачевой в Юрмалу подтвердила старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте делилась в микроблоге видео, отметив геолокацию. Она не стала скрывать, что находится в Юрмале, куда, скорее всего, прилетела, чтобы встретиться с мамой и ее семьей.
Алла Пугачева в этом году остановилась на своей любимой роскошной вилле «Марта», которая находится по соседству с особняком Лаймы Вайкуле в Юрмале. О том, что вилла занята, журналистам сообщил риелтор. Специалист по недвижимости раскрыл и сумму аренды дома в месяц.
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«Вилла стоила в районе 150 тысяч в месяц летом. (На российские деньги — около 15 миллионов рублей. — Прим. ред.). Но если это не сезон, можно арендовать и за 10 тысяч евро в месяц», — рассказал риелтор.
Таким образом, Алле Пугачевой только одна аренда виллы в Юрмале обходится почти в 15 миллионов в месяц, не говоря о других расходах на проживание в Прибалтике.
По материалам MK.RU