Миллионы рублей: стало известно, во сколько Алле Пугачевой обходится аренда виллы в Юрмале

О том, что певица Алла Пугачева в июле покинет жаркий Израиль и прибудет в свою любимую, прохладную летом, Юрмалу, было известно уже давно. Сама Алла Борисовна не сообщает в микроблоге, где она сейчас находится. Но накануне косвенно приезд Аллы Пугачевой в Юрмалу подтвердила старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте.

Кристина Орбакайте делилась в микроблоге видео, отметив геолокацию. Она не стала скрывать, что находится в Юрмале, куда, скорее всего, прилетела, чтобы встретиться с мамой и ее семьей.

Алла Пугачева в этом году остановилась на своей любимой роскошной вилле «Марта», которая находится по соседству с особняком Лаймы Вайкуле в Юрмале. О том, что вилла занята, журналистам сообщил риелтор. Специалист по недвижимости раскрыл и сумму аренды дома в месяц.

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