Клава Кока в крохотном бикини окунула свои прелести в воду: игриво блеснула «сочными» формами в бане

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она регулярно дает концерты и снимается в телевизионных шоу. Певица может похвастаться тем, что армия ее поклонников только растет. Блондинка всегда выступает в ярких и дерзких образах. Она мечтает о свадьбе и детях, но к женихам придирчива. На этот раз звезда отдохнула с родителями за городом, где покаталась на яхте и гидроцикле.
Также Клава попарилась в бане. Она устроила родителям, отмечающим годовщину со дня свадьбы, насыщенный день. На этот раз певица в черном мини-бикини забралась в расслабляющую ванну. Она намочила свои прелести. Блондинка засветила свое пышное декольте. А брат вылил на нее воду сверху. Кока не сдержала улыбки. Она показала свои мокрые формы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красотка», «Фигурка — шик», «Отличные виды», «Просто конфетка», «Классная такая!», «Ой, мокрая», «Идет вам водная стихия», «Декольте намочила», «Тепленькая пошла?», «Все парни прильнули к телефонам», — стали писать в Сети.