Клава Кока в крохотном бикини окунула свои прелести в воду: игриво блеснула «сочными» формами в бане

Также Клава попарилась в бане. Она устроила родителям, отмечающим годовщину со дня свадьбы, насыщенный день. На этот раз певица в черном мини-бикини забралась в расслабляющую ванну. Она намочила свои прелести. Блондинка засветила свое пышное декольте. А брат вылил на нее воду сверху. Кока не сдержала улыбки. Она показала свои мокрые формы.

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