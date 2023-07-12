Филипп Киркоров в стильном халате и короне на голове отметился в Италии на показе новой коллекции Dolce & Gabbana

Известный исполнитель Филипп Киркоров на днях отметился в Италии. В небольшом аутентичном городке Альберобелло 9 июля состоялся Alta Moda модного дома Dolce & Gabbana. В числе его гостей, помимо Филипп Киркорова, были звезды мирового уровня - Хелен Миррен, Алессандра Амбросио, Роузи Хантингтон-Уайтли, Кристиан Бейл, Ким Кардашьян и другие знаменитости.

Посетила показ по приглашению Филиппа Киркорова и российский дизайнер Аника Керимова, которую с поп-королем связывает творческое сотрудничество.

Так, недавно Модный дом Аники Керимовой представил две новые коллекции в коллаборации с детьми Филиппа Киркорова: вечерние платья по эскизам Мартина Киркорова и одежда в стиле casual по мотивам рисунков Аллы-Виктории Киркоровой.