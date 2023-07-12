Филипп Киркоров в стильном халате и короне на голове отметился в Италии на показе новой коллекции Dolce & Gabbana

Известный исполнитель Филипп Киркоров на днях отметился в Италии. В небольшом аутентичном городке Альберобелло 9 июля состоялся Alta Moda модного дома Dolce & Gabbana. В числе его гостей, помимо Филипп Киркорова, были звезды мирового уровня - Хелен Миррен, Алессандра Амбросио, Роузи Хантингтон-Уайтли, Кристиан Бейл, Ким Кардашьян и другие знаменитости.
Посетила показ по приглашению Филиппа Киркорова и российский дизайнер Аника Керимова, которую с поп-королем связывает творческое сотрудничество.
Так, недавно Модный дом Аники Керимовой представил две новые коллекции в коллаборации с детьми Филиппа Киркорова: вечерние платья по эскизам Мартина Киркорова и одежда в стиле casual по мотивам рисунков Аллы-Виктории Киркоровой.
Филипп Киркоров на показе поразил своим образом, представ в наряде в восточной стилистике - брюках, рубашке и накинутом поверх халате. Голову поп-короля, как и положено, украшала корона.
Аника Керимова и Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба
Как рассказала дизайнер Аника Керимова, на показе Alta Moda она и ее друзья были облачены в наряды Модного дома Аники Керимовой.
«Несмотря на то, что мы были восхищены новой коллекцией Dolce & Gabbana – она действительно потрясающая, очень аутентичная и итальянская, нам хотелось показать, что мода в России тоже не стоит на месте и развивается. В каждой стране есть свои модные традиции и характерные черты, которые помогают создавать неповторимый колорит», - отметила Аника Керимова.