«Прованс прекрасен»: Собчак в белой юбке и черном топе Prada позировала на фоне лавандовых полей во Франции — роскошная жизнь

Журналистка и блогерша Ксения Собчак устроила себе роскошный отпуск во Франции. Эти дни Ксения Анатольевна проводит на юге страны, в Провансе.

Собчак поселилась в роскошном отеле и уже успела устроить фотосессию в лавандовых полях, которые как раз сейчас обильно цветут.

Ксения Собчак поделилась в микроблоге снимками, на которых запечатлено, как она позирует на фоне лаванды. Облачена Ксения Собчак с ног до головы в одежду люксового бренда Prada — белую юбку с воланами, черный топ с американской проймой и соломенную шляпку. Словом, стиль Прованса хоть в чем-то соблюден.

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