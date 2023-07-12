«Прованс прекрасен»: Собчак в белой юбке и черном топе Prada позировала на фоне лавандовых полей во Франции — роскошная жизнь

Журналистка и блогерша Ксения Собчак устроила себе роскошный отпуск во Франции. Эти дни Ксения Анатольевна проводит на юге страны, в Провансе.
Собчак поселилась в роскошном отеле и уже успела устроить фотосессию в лавандовых полях, которые как раз сейчас обильно цветут.
Ксения Собчак поделилась в микроблоге снимками, на которых запечатлено, как она позирует на фоне лаванды. Облачена Ксения Собчак с ног до головы в одежду люксового бренда Prada — белую юбку с воланами, черный топ с американской проймой и соломенную шляпку. Словом, стиль Прованса хоть в чем-то соблюден.
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Ксения Собчак в Провансе. Фото: соцсети
«Ну вот я, наконец, и в лаванде! (Не горной). Prada total look. Прованс прекрасен!» — призналась под фото Ксения Собчак.
Судя по всему, в Провансе Ксения Собчак отдыхает с сыном и мужем, режиссером Константином Богомоловым, который не так давно осудил покинувших Россию знаменитостей. Несколько часов назад Богомолов сообщил в микроблоге, что этот театральный сезон закрылся. А значит, он в отпуске, как и его жена.