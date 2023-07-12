Арзамасова обнажила идеальную спину в легком платье: блеснула изящными изгибами в поле перед Авербухом

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. В свои 28 лет актриса может похвастаться тем, что преуспела в карьере, обрела счастье в личной жизни. Она состоит в браке с Ильей Авербухом. У пары подрастает сын Лев, которому скоро исполнится два года. Но этим летом супруги устроили романтичную поездку на море.
Пока Лиза не раскрыла место отдыха. Она делится красочными кадрами с курорта. Актриса загорает на пляже и ужинает в роскошных ресторанах. На этот раз она оказалась в поле на фоне побережья. Звезда «Папиных дочек» щегольнула в лимонном платье с голой спиной. Она показала свои изящные формы. Авербух запечатлел ее среди пышных колосьев.
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«Умиротворение», – написала она.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Лиза выглядит романтично. «Илья Изяславович великолепный фотограф», «Сколько любви в этом фото», «Очень трогательно», «Какой нежный образ», «Фигурка прекрасная», «Мужу есть чем любоваться», — стали писать подписчики.