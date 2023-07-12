Арзамасова обнажила идеальную спину в легком платье: блеснула изящными изгибами в поле перед Авербухом

Пока Лиза не раскрыла место отдыха. Она делится красочными кадрами с курорта. Актриса загорает на пляже и ужинает в роскошных ресторанах. На этот раз она оказалась в поле на фоне побережья. Звезда «Папиных дочек» щегольнула в лимонном платье с голой спиной. Она показала свои изящные формы. Авербух запечатлел ее среди пышных колосьев.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».