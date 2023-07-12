«Парни пустили слюнки»: Севастьянова в черном платье с декольте до пупка оголила свои манкие округлости груди

На этот раз Севастьянова поделилась новым фото. Она собралась выйти в свет в черном платье с эффектным декольте до пупка. Гимнастка обнажила свои пышные полушария груди. Она показала свои женственные формы без лифчика. Каролина распустила волосы и сделала неброский макияж.

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