«Парни пустили слюнки»: Севастьянова в черном платье с декольте до пупка оголила свои манкие округлости груди

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она большую часть жизни занималась художественной гимнастикой и успела стать олимпийской чемпионкой. А теперь спортсменка регулярно путешествует и появляется на публике в смелых нарядах. Она не стесняется оголять свои прелести, дразня публику.
На этот раз Севастьянова поделилась новым фото. Она собралась выйти в свет в черном платье с эффектным декольте до пупка. Гимнастка обнажила свои пышные полушария груди. Она показала свои женственные формы без лифчика. Каролина распустила волосы и сделала неброский макияж.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Севастьянова. Ей удалось сразить мужчин своими формами. «Просто нет слов», «Это богиня неземная», «Как эффектно смотрится наряд», «Парни пустили слюнки», «Такую красоту не скрыть», «Ох, что за девушка», — стали писать в Сети.