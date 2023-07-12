«Теперь блондинка»: Либерж Кпадону из «Дома-2» похвасталась новым имиджем — белые локоны ей к лицу

Либерж Кпадону. Фото: соцсети

Участница реалити-шоу Либерж Кпадону продолжает экспериментировать с образами.

Участница «Дома-2», мулатка Либерж Кпадону обожает экспериментировать с образами. Ей давно наскучили ее темные от природы волосы. За время нахождения на проекте Либерж Кпадону уже несколько раз меняла имидж. Сначала она слегка осветлила локоны, затем сделала афрокосы в цветах российского триколора. А теперь высветлила волосы еще сильней. 

Теперь Либерж Кпадону практически кипенно-белая блондинка с длинными вьющимися локонами. 

«Теперь блондинка», — похвасталась Либерж Кпадону новым имиджем в микроблоге.

Либерж Кпадону стала блондинкой. Фото: соцсети

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Либерж Кпадону призналась, что в восторге от нового цвета волос, но еще больше ей нравится собирать комплименты в связи со переменой образа. Поклонники уверяют, что светлые локоны Либерж к лицу, то есть очень идут.

«Я так рада! Столько комплиментов я сегодня услышала. Мне очень нравится образ», — поделилась Либерж Кпадону.

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