«Теперь блондинка»: Либерж Кпадону из «Дома-2» похвасталась новым имиджем — белые локоны ей к лицу

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Либерж Кпадону призналась, что в восторге от нового цвета волос, но еще больше ей нравится собирать комплименты в связи со переменой образа. Поклонники уверяют, что светлые локоны Либерж к лицу, то есть очень идут.