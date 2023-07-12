«Лезет к нему целоваться»: Зепюр Брутян похвасталась страстью с Павлом Прилучным — помиловались на камеру

Зепюр Брутян уже успела стать актрисой. Она снялась в нескольких картинах. В 2022 году Брутян сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Они стали вместе выходить в свет. Поклонники заметили, что актер изменился рядом с новой избранницей. Недавно у пары родился сын Микаэль. Примечательно, что в период декрета звезда сериала «Мажор» осыпает жену цветами и водит в рестораны.
На этот раз Брутян решила поделиться новым видео. Она провела вечер с супругом. Они решили помиловаться на камеру. Актриса в черной майке вытянула губки, а Прилучный сразу поцеловал возлюбленную. На этот раз артистка призналась, что постоянно проявляет чувства.
«Она постоянно лезет к нему целоваться», – написала Зепюр.
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Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что только рядом с женой Павел выглядит более мягким и нежным. «Какие милые», «Паша прям счастливый», «Видно, когда в паре все хорошо», «Вот так выглядит любовь», — стали писать подписчики.