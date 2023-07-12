«Лезет к нему целоваться»: Зепюр Брутян похвасталась страстью с Павлом Прилучным — помиловались на камеру

На этот раз Брутян решила поделиться новым видео. Она провела вечер с супругом. Они решили помиловаться на камеру. Актриса в черной майке вытянула губки, а Прилучный сразу поцеловал возлюбленную. На этот раз артистка призналась, что постоянно проявляет чувства.

«Она постоянно лезет к нему целоваться», – написала Зепюр.

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