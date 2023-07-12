Валя Карнавал в топике сверкнула «ложбинкой греха»: на точеном теле сияют белые полоски от загара

На этот раз Валя провела отпуск на Мальдивах. Она каждый день красовалась в купальнике. Блогерша успела загореть. Перед отъездом она блеснула формами в топике-бюстье. Певица показала свою ложбинку греха. Она показала белые следы от купальника на теле. Карнавал призналась, что загорает.

«Целое утро лежу на испепеляющем солнце, чтобы сравнять это безобразие, но пока как-то не особо получается. А потом паковать чемоданчики», – заявила она.

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