Валя Карнавал в топике сверкнула «ложбинкой греха»: на точеном теле сияют белые полоски от загара

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной в России. Она построила карьеру певицы и блогерши. Зачастую артистка выступает на премиях и фестивалях. Армия ее поклонников только растет. Примечательно, что она успела расстаться с женихом в этом году. Звезда стала чаще демонстрировать свои формы и носить смелые наряды.
На этот раз Валя провела отпуск на Мальдивах. Она каждый день красовалась в купальнике. Блогерша успела загореть. Перед отъездом она блеснула формами в топике-бюстье. Певица показала свою ложбинку греха. Она показала белые следы от купальника на теле. Карнавал призналась, что загорает.
«Целое утро лежу на испепеляющем солнце, чтобы сравнять это безобразие, но пока как-то не особо получается. А потом паковать чемоданчики», – заявила она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Она не постеснялась предстать без макияжа. «Ну прям крутая», «Такая свежая», «Еще худее стала», «На чем держится топик», «Округлости пропали», «Какая шоколадная», «Ох, вот фигурка», — стали писать подписчики.