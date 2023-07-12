В семье музыканта Кузьмина — пополнение

В семье брата известного музыканта Владимира Кузьмина – Александра – пополнение. Он и его жена Наталья приобрели собачку чихуахуа и придумали для нее забавное имя – Блинчик. Об этом Александр Кузьмин, один из участников группы «Динамик» и соавтор песен «Симона», «Когда меня ты позовешь», «Моя любовь», рассказал на своем творческом вечере.

«Блинчик у нас медийная, творческая личность, вдохновляет меня и присутствует практически на всех наших мероприятиях», – признался музыкант и тут же в подтверждение свои слов показал публике своего четвероногого питомца.

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По словам Кузьмина, пес уже имеет паспорт. Конечно, на фамилию Кузьмин: как могло быть иначе!