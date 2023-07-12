Агата Муцениеце в тугих лосинах показала «сочный» вид сзади: идеальные ягодицы в форме сердца

На этот раз Агата решила начать утро с пробежки. Она покрасовалась в тугих лосинах и кроп-топе. Актриса похвасталась не только постройневшей фигурой. В зеркале она засветила свои упругие ягодицы. Лосины подчеркнули ее округлые формы. Артистка призналась, что ей приходится заниматься спортом, чтобы быть в форме.

«Надо спортом заниматься, и это бесит», – заявила она.

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