Агата Муцениеце в тугих лосинах показала «сочный» вид сзади: идеальные ягодицы в форме сердца

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Ее знают по сериалу «Закрытая школа», а также картинам «Честный развод» и «Стая». В 34 года она растит двоих детей от Павла Прилучного. После расставания с мужем актриса похудела и стала облачаться в более смелые наряды. Теперь она блистает в кабаре-театре. Звезда не перестает восхищать фанатов своей фигурой.
На этот раз Агата решила начать утро с пробежки. Она покрасовалась в тугих лосинах и кроп-топе. Актриса похвасталась не только постройневшей фигурой. В зеркале она засветила свои упругие ягодицы. Лосины подчеркнули ее округлые формы. Артистка призналась, что ей приходится заниматься спортом, чтобы быть в форме.
«Надо спортом заниматься, и это бесит», – заявила она.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы крутая», «Орех зачетный», «Ну очень красивая», «Какие формы! Это огнище», «Старания оправданы! Выглядите бесподобно», — стали писать в Сети.