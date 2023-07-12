Рассекречены гонорары 8-летней внучки Караченцова

Сын легендарного актера «Ленкома» Николая Караченцова, Андрей Караченцов, рассказал о своей дочери – восьмилетней Оле, которая уже начала карьеру актрисы:

«В «Ленкоме» она выходит на сцену в «Королевских играх». У нее в спектакле небольшая роль. Она произносит в финале кульминационную фразу: «Елизавета будет первой».

Он добавил, что девочке очень нравится участвовать в театральных постановках.

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«Она просто счастливым себя человеком считает, что она приравнена к актерам и может приходить в такой храм искусства, как «Ленком». Она расписывается наравне со всеми актерами. У нее еще нет своей подписи. Она пишет просто: «Оля», - приводит слова Андрея Караченцова издание «МК».

За каждый выход Ольга зарабатывает, по словам ее отца, 5 тысяч рублей, и просит, чтобы родители не тратили эти деньги – ведь это она сама заработала!