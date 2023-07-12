Фигуристке Щербаковой диагностировали «болезнь поцелуев»

Анна Щербакова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заболела мононуклеозом. Такая информация поступила 11 июля. Сообщается, что при остром вирусном заболевании увеличиваются лимфоузлы, воспаляются миндалины, увеличиваются в размерах печень и селезенка, а также наблюдается лихорадочное состояние.

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Поскольку заболевание передается воздушно-капельным путем и со слюной, мононуклеоз окрестили «болезнью поцелуев». Как рассказал доктор медицинских наук Андрей Шестаков, мононуклеоз – болезнь, требующая длительно периода выздоровления, порой – до нескольких месяцев. Особенно это относится к спортсменам, организм которых ослаблен постоянными высокими нагрузками на тренировках и соревнованиях.

По материалам телеканала «360» и интернет-издания Sport24.