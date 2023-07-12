Фигуристке Щербаковой диагностировали «болезнь поцелуев»

Анна Щербакова. Фото: Global Look Press

Стало известно, что Анна Щербакова заразилась мононуклеозом.

Анна Щербакова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заболела мононуклеозом. Такая информация поступила 11 июля. Сообщается, что при остром вирусном заболевании увеличиваются лимфоузлы, воспаляются миндалины, увеличиваются в размерах печень и селезенка, а также наблюдается лихорадочное состояние.

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Поскольку заболевание передается воздушно-капельным путем и со слюной, мононуклеоз окрестили «болезнью поцелуев». Как рассказал доктор медицинских наук Андрей Шестаков, мононуклеоз – болезнь, требующая длительно периода выздоровления, порой – до нескольких месяцев. Особенно это относится к спортсменам, организм которых ослаблен постоянными высокими нагрузками на тренировках и соревнованиях.

По материалам телеканала «360» и интернет-издания Sport24.

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