Певица Зара хочет заменить ушедший бренд Zara — продавать косметику и ювелирку

Певица Зара подала в Роспатент заявку – она хочет зарегистрировать товарный знак Zara («Зара»). Если заявка будет одобрена, это даст возможность производить и продавать косметику, одежду, часы, ювелирные украшения. Но и это еще не все – под брендом Zara артистка сможет выпускать продукты питания и напитки, как безалкогольные, так и алкогольные.

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Прежде Зара была амбассадором бренда Zeitun, выпускающего натуральную косметику. Однако собственные линейки продукции певица ранее не выпускала. Возможно, скоро мы увидим на прилавках новые товары, выпущенные под знаком Zara – взамен ушедшего из страны бренда.