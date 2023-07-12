«Принимаю поздравления»: Рита Дакота сменила фамилию

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Риты Дакоты появилось сообщение о смене фамилии знаменитости.
Рита отметила, что теперь она Белогай. Такую фамилию носит клипмейкер и новый муж Риты.
К слову, Рита Дакота даже показала обновленные документы в личном микроблоге. Теперь по паспорту Рита будет Белогай.
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«Принимаю поздравления», – похвасталась исполнительница.
Документы Риты Дакоты. Фото: соцсети
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