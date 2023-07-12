«Принимаю поздравления»: Рита Дакота сменила фамилию

Рита Дакота и Федор Белогай. Фото: соцсети 

Артистка показала новые документы.

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Риты Дакоты появилось сообщение о смене фамилии знаменитости.

Рита отметила, что теперь она Белогай. Такую фамилию носит клипмейкер и новый муж Риты.

К слову, Рита Дакота даже показала обновленные документы в личном микроблоге. Теперь по паспорту Рита будет Белогай.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Принимаю поздравления», – похвасталась исполнительница.

Документы Риты Дакоты. Фото: соцсети 

Пока одни меняли паспорт, другие оценивали свою пенсию. Певица Наталья Гулькина заявила, что получает мизерную материальную поддержку от властей.

Читайте также