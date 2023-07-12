Похудевшая Боня в комбинезоне с декольте до пупка обнажила свои «дыньки» — без белья: фанаты лишились дара речи

На этот раз Боня решила отправится на вечеринку. Она облачилась в ультрамариновый комбинезон с откровенным декольте до пупка. Телеведущая отказалась от белья, обнажив свою пышную грудь. Сумочка в тон и туфли дополнили образ. Виктория продемонстрировала изящные формы, выйдя в свет в Италии.

«Должна сказать, что сыроедение работает! Уже вижу рельеф и плоский живот… А всего прошло 2 недели», – заявила она.

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