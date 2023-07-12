Похудевшая Боня в комбинезоне с декольте до пупка обнажила свои «дыньки» — без белья: фанаты лишились дара речи

Виктория Боня уже много лет строит карьеру. Она стала известной персоной благодаря шоу «Дом-2». Но теперь ведет шоу «Злые языки», а также развивает свой бизнес. Недавно она преобразилась, не только сменив прическу, но и похудев. На новых кадрах фанаты с трудом узнали светскую львицу. Многие даже заподозрили, что она обратилась к профессионалам, чтобы добиться идеальных форм.
На этот раз Боня решила отправится на вечеринку. Она облачилась в ультрамариновый комбинезон с откровенным декольте до пупка. Телеведущая отказалась от белья, обнажив свою пышную грудь. Сумочка в тон и туфли дополнили образ. Виктория продемонстрировала изящные формы, выйдя в свет в Италии.
«Должна сказать, что сыроедение работает! Уже вижу рельеф и плоский живот… А всего прошло 2 недели», – заявила она.
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Поклонники признались, что звезда лишила их дара речи. Многие вспомнили, что раньше Боня мечтала поправится. Теперь ее фигура выглядит впечатляюще. «Как же красиво женское тело, особенно когда его холить и лелеять», «Ого, какие шары», «Стала другой», «Слишком смелый вырез», «Нашла чем хвастаться», — стали писать подписчики.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды