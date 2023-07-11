Шаловливая Настасья Самбурская в тугом платье оголила свою пышную мякоть: смотрите все

На этот раз Настасья сообщила, что готовится к новому концерту. Она шьет новый наряд, чтобы впечатлить фанатов. Актриса поделилась кадрами с примерки. Она предстала в тугом платье в стиле Джульетты с синим бархатом и шелковыми вставками. Самбурская засветила упругие полушария груди. Корсет сдавил ее прелести.

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