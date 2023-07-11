Шаловливая Настасья Самбурская в тугом платье оголила свою пышную мякоть: смотрите все

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она снималась в теленовеллах, сериалах «Универ», «Патриот», «Беспринципные». Также артистка дает концерты. В свои 36 лет она не замужем. Поклонники удивляются этому, так как актриса отличается, умом, много зарабатывает, а также занимается спортом, поэтому фигуру показывает без стеснений.
На этот раз Настасья сообщила, что готовится к новому концерту. Она шьет новый наряд, чтобы впечатлить фанатов. Актриса поделилась кадрами с примерки. Она предстала в тугом платье в стиле Джульетты с синим бархатом и шелковыми вставками. Самбурская засветила упругие полушария груди. Корсет сдавил ее прелести.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Настасья. Многие отметили, что она находится в идеальной форме. «Как же вы прекрасны», «Платье тут вообще не нужно! Афродита», «Такие формы! Закачаешься», «Все уже вас раздели в мыслях», «Бывают же такие красотки», — стали писать в Сети.