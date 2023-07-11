Так вот в кого Маша! Лера Кудрявцева показала свою моложавую маму, отдыхающую в Болгарии

На этот раз Лера запечатлела свою маму. Александра Ивановна проводит отпуск вместе с дочкой и внучкой. Она успела загореть. Белое платье-футболка скрыло недостатки фигуры и подчеркнуло загар. Поклонники отметили, что она выглядит невероятно молодо и ухоженно.

«Понятно, в кого Лера такая красотка! И Маша копия бабушки», – стали писать в Сети фанаты.

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