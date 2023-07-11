Так вот в кого Маша! Лера Кудрявцева показала свою моложавую маму, отдыхающую в Болгарии

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая проводит отпуск с семьей.

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру на телевидении. Ее знают несколько поколений россиян. В 52 года блондинка не перестает следить за внешностью. Она носит вечерние платья и яркие костюмы. Несмотря на свою занятость, она растит четырехлетнюю дочку Марию. Недавно звезда увезла семью отдыхать в Болгарию. Она делится летними кадрами. 

На этот раз Лера запечатлела свою маму. Александра Ивановна проводит отпуск вместе с дочкой и внучкой. Она успела загореть. Белое платье-футболка скрыло недостатки фигуры и подчеркнуло загар. Поклонники отметили, что она выглядит невероятно молодо и ухоженно.

«Понятно, в кого Лера такая красотка! И Маша копия бабушки», – стали писать в Сети фанаты.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Мама Леры Кудрявцевой. Фото: соцсети звезды

Напомним, что Лера счастлива в браке с хоккеистом Игорем  Макаровым. Она признавалась, что не думала, что проживет столько лет в браке с ним. От прошлых отношений у телеведущей также есть сын Жан. В 2018 году Кудрявцева сама стала бабушкой: на свет появился ее внук Лев.

Читайте также