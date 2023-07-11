Клава Кока в платье не по размеру обнажила свои упругие полушария груди: сверкнула «персиками» в постели

11 июля юбилей со дня свадьбы отмечают ее родители. По такому случаю Клава устроила особенный день. Певица в крохотном платье с декольте не по размеру запечатлелась в каюте. Она встала с постели, засветив упругие полушария груди без лифчика. Блондинка надела розовый кардиган на плечи. Кока похвасталась радостным событием.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».