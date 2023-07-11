Клава Кока в платье не по размеру обнажила свои упругие полушария груди: сверкнула «персиками» в постели

Клава Кока уже много лет выступает на публике. Армия ее поклонников только растет. Певица дает концерты и снимается в телевизионных шоу. Каждый раз она предстает в новых образах. Блондинка предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. Она на днях блеснула фигурой в алом платье в Сочи. А теперь звезда проснулась на яхте.
11 июля юбилей со дня свадьбы отмечают ее родители. По такому случаю Клава устроила особенный день. Певица в крохотном платье с декольте не по размеру запечатлелась в каюте. Она встала с постели, засветив упругие полушария груди без лифчика. Блондинка надела розовый кардиган на плечи. Кока похвасталась радостным событием.
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Поклонники отметили, что Клава выглядит романтично. Многие ее похвалили за день отдыха, который она устроила родителям, которые уже 30 лет вместе. «Так похожи с мамой», «Такой милый наряд», «Грудь не помялась», «Платье меня покорило», «До чего милая», «Ой, красота какая», «Клава, прикрой вырез», — стали писать в Сети.