Лазарев заснял подросших детей на прогулке: дочка в розовых лосинах и джинсовой куртке обняла брата

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он стал популярным исполнителем. Теперь артист не только дает концерты, но и ведет разные шоу. Несмотря на свою занятость, певец растит детей: восьмилетнего сына Никиту и четырехлетнюю Анну. Долгое время он скрывал наследников от общественности. Но теперь Сергей порой их берет с собой на красные дорожки.
На этот раз Лазарев выложил новое фото. Он заснял детей во время вечернего променада. Никита в черных джинсах и куртке стоял на фоне заката. Малышка Анна была в розовых лосинах и джинсовой куртке-рубашке. Они обнимались перед камерой. Сын артистка заметно вырос и носит наряды в стиле своего папы.
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Никита и Анна Лазаревы. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали комплиментами малышей. «Они так похожи на папу», «Такая Аня милашка», «Ой, папины копии», «Никита принц! Просто очарователен», «Какие они стиляги», «Растут так быстро! Никита такой высокий уже», — стали писать подписчики.