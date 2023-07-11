Лазарев заснял подросших детей на прогулке: дочка в розовых лосинах и джинсовой куртке обняла брата

На этот раз Лазарев выложил новое фото. Он заснял детей во время вечернего променада. Никита в черных джинсах и куртке стоял на фоне заката. Малышка Анна была в розовых лосинах и джинсовой куртке-рубашке. Они обнимались перед камерой. Сын артистка заметно вырос и носит наряды в стиле своего папы.

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