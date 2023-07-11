Лопырева в белоснежном мини-бикини обнажила «сочные» формы: подставила солнцу соблазнительные выпуклости

На этот раз Лопырева выложила новые фото. Она провела время в Бодруме. Светская львица в белом мини-бикини обнажила свои точеные формы на яхте. Она похвасталась плоским животом и изящными бедрами. Блондинка подставила солнцу свое роскошное декольте. Виктория не стала прикрывать свои пышные округлости груди.

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