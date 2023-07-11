Лопырева в белоснежном мини-бикини обнажила «сочные» формы: подставила солнцу соблазнительные выпуклости

Виктория Лопырева уже давно стала известной персоной. Она победила в конкурсе «Мисс Россия». И даже 20 лет спустя многие считают ее первой красавицей. Блондинка живет в Дубае, где растит сына Марка Лео. Зачастую она предстает в вечерних нарядах или щеголяет в бикини. В 39 лет звезда держит себя в форме. Недавно она отдохнула в Турции.
На этот раз Лопырева выложила новые фото. Она провела время в Бодруме. Светская львица в белом мини-бикини обнажила свои точеные формы на яхте. Она похвасталась плоским животом и изящными бедрами. Блондинка подставила солнцу свое роскошное декольте. Виктория не стала прикрывать свои пышные округлости груди.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. «Очень красивая фигура», «Какая сочная», «Вызываете аппетит», «Какая милашка», «Выглядите просто бесподобно», «Как вам удается держать себя в форме?», «В купальнике вид шикарный», — стали писать подписчики.