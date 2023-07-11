Валя Карнавал продемонстрировала свои манкие формы: грудь подвязала платочком — будоражущий вид

Валя Карнавал уже больше пяти лет строит карьеру. Она смогла добиться популярности и заработать целое состояние. В 21 год певица может позволить себе дорогие наряды и машины. Она часто делится смелыми кадрами. Недавно блогерша рассталась с женихом. Она стала чаще щеголять в откровенных нарядах. А на отдыхе звезда то и дело снимается в бикини.
На этот раз Валя решила выйти на променад. Она прошлась по пляжу в шортах и топике-хомуте. Нежно-розовый платок облегал ее грудь. Блогерша рукой поправила ткань, чтобы не засветить интимное. Она без макияжа запечатлелась на камеру, демонстрируя походку от бедра. Карнавал козырнула своими изящными изгибами фигуры.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, прелести болтаются», «Интересный топик», «Грудь прям в центре внимания», «Амазонка на прогулке», «Просто сногсшибательная», «Как же хороша», «Вот это формы! Все в обмороке», «Кукла», — стали писать подписчики.