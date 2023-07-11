Валя Карнавал продемонстрировала свои манкие формы: грудь подвязала платочком — будоражащий вид

На этот раз Валя решила выйти на променад. Она прошлась по пляжу в шортах и топике-хомуте. Нежно-розовый платок облегал ее грудь. Блогерша рукой поправила ткань, чтобы не засветить интимное. Она без макияжа запечатлелась на камеру, демонстрируя походку от бедра. Карнавал козырнула своими изящными изгибами фигуры.

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