Дочка Тимати и старший сын Плющенко сыграют в ремейке фильма «Три мушкетера» с Боярским: первые кадры со съемок

У Евгения Плющенко подрастают дети, Младшему сыну Арсению только два года, а Александру уже 10 лет. Он пошел по стопам отца и стал фигуристом. В столь юном возрасте у него уж есть счет в банке. Не раз мальчик был моделью на показах и снимался для глянца. А теперь стало известно, что он снимется в настоящем фильме С Михаилом Боярским.
На этот раз Плющенко выложил кадры со съемочной площадки. На них Саша в костюме Д'Артаньяна с другими детьми снимается на природе. Также участницей стала дочка Тимати и Алены Шишковой Алиса. Ей досталась одна из важных ролей – Миледи. Они держали в руках шпаги, произносили речи и вели себя, как профессиональные актеры.
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«Ни спортом единым! Алиса Тимуровна и Александр Евгеньевич – исполнят роли маленькой Миледи и мини -Д’Артаньяна в продолжении трилогии легендарного фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» в компании Михаила Сергеевича Боярского и других культовых актеров советского кино. Ждем премьеру», – похвастался Плющенко.
Поклонники обрадовались такой новости. Многие отметили, что роли подобраны удачно и уже хочется увидеть результат.