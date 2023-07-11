Дочка Тимати и старший сын Плющенко сыграют в ремейке фильма «Три мушкетера» с Боярским: первые кадры со съемок

На этот раз Плющенко выложил кадры со съемочной площадки. На них Саша в костюме Д'Артаньяна с другими детьми снимается на природе. Также участницей стала дочка Тимати и Алены Шишковой Алиса. Ей досталась одна из важных ролей – Миледи. Они держали в руках шпаги, произносили речи и вели себя, как профессиональные актеры.

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