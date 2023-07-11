Стало известно, кто сыграет роль Серкана Болата в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Керем Бюрсин в роли Серкана Болата. Фото: кадр сериала «Постучись в мою дверь», 2020 год

В Москве уже начались съемки отечественной версии культового турецкого фильма.

Стало известно, кто воплотит на экране Серкана Болата - красавчика, главного героя турецкого сериала «Постучись в мою дверь» в российской версии этого фильма.

Съемки сериала уже начались в Москве, кастинг уже практически завершен. Судя по всему, роль Серкана Болата, в российской версии Сергея, досталась 30-летнему актеру Никите Волкову.

Он имеет определенное сходство с турецким актером Керемом Бюрсином, который исполнил роль Серкана Болата в так полюбившимся российским зрителям сериале.

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Никита Волков. Фото: Global Look Press

Информация об участии Никиты Волкова официально пока не подтверждена. Но скорее всего, она соответствует действительности.

Российскому зрителю Никита Волков знаком работами в таких проектах, как «Две женщины», «Черновик», в сериалах «Кризис нежного возраста» и «Пекарь и красавица».

По материалам телеграм-канала SHOT.

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