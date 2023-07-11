Стало известно, кто сыграет роль Серкана Болата в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Стало известно, кто воплотит на экране Серкана Болата - красавчика, главного героя турецкого сериала «Постучись в мою дверь» в российской версии этого фильма.

Съемки сериала уже начались в Москве, кастинг уже практически завершен. Судя по всему, роль Серкана Болата, в российской версии Сергея, досталась 30-летнему актеру Никите Волкову.

Он имеет определенное сходство с турецким актером Керемом Бюрсином, который исполнил роль Серкана Болата в так полюбившимся российским зрителям сериале.

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