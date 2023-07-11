Лера Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка в купальнике в горох плавает в бассейне: ныряет в воду, как рыбка

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она успела стать известной персоной. В 52 года блондинка продолжает вести передачи и концерты. Она также успевает уделять время семье, так как редко посещает вечеринки и светские мероприятия. А недавно звезда отправилась отдыхать в Болгарию. Она проводит время с родными и друзьями.
На этот раз Лера провела день у бассейна. Накануне она уже призналась, что поправилась. А вот ее четырехлетняя дочка Мария не сидит на одном месте. Она засняла малышку, которая облачилась в алый купальник в горох. Девочка показала, как научилась нырять в воду. Но пока она не научилась плавать вез надувных нарукавников.
«Раз, два, три! Молодец! Давай еще. А плыть без нарукавников?» – сказала звезда.
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Поклонники были очарованы дочкой Кудрявцевой. Многие отметили, что она растет красавицей. «Ну прям русалка», «Какая она милаха», «Сколько красоты в ее мимике», «Настоящая леди растет», «Невеста будет какая», «Блондиночка в голубыми глазами! Чудо», — стали писать в Сети.