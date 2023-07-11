Ольга Бузова спустила брюки, подразнив своими «аппетитками»: игриво выставила напоказ свои прелести в белье

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется на публике. Артистка дает концерты и снимается в новых шоу. Она старается всегда выглядеть броско. В свои 37 лет телеведущая мечтает встретить мужчину, который ее покорит. Недавно она оказалась в Африке, где не перестает демонстрировать достоинства фигуры.
На этот раз Ольга решила снять видео, когда собиралась на съемку. Так как в Африке зима, она решила облачиться в теплую рубашку и брюки, но дома приспустила штаны. Артистка блеснула своей пополневшей фигурой в белье. Она показала трусики и свою грудь, уложенную в тугой топик. Бузова без стеснения красовалась у зеркала.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что лишние килограммы только ее красят. Но нашлись и те, кто ее осудил. «Сколько можно раздеваться», «Вечно полуголая», «Трусы каждое утро показывает», «А стала аппетитная», «Декольте впечатляет! Неужели все свое?», «Как кушать, чтобы тоже кокосы выросли?» — стали писать в Сети.