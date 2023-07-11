Ольга Бузова спустила брюки, подразнив своими «аппетитками»: игриво выставила напоказ свои прелести в белье

На этот раз Ольга решила снять видео, когда собиралась на съемку. Так как в Африке зима, она решила облачиться в теплую рубашку и брюки, но дома приспустила штаны. Артистка блеснула своей пополневшей фигурой в белье. Она показала трусики и свою грудь, уложенную в тугой топик. Бузова без стеснения красовалась у зеркала.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».