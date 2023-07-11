«Брови - просто жуть!»: Ирина Пегова подверглась критике, показав лицо без макияжа и фильтров

На этот раз Пегова решила покрасоваться у зеркала. Она показала лицо без косметики. Актриса не стала скрывать возрастные изменения. На ее лице есть мимические морщинки. А также она показала пигментное пятно на носу. Ирина сделала укладку и даже расчесала брови.

«К вело-путешествию готова! Погнали!» – заявила она.

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