«Брови - просто жуть!»: Ирина Пегова подверглась критике, показав лицо без макияжа и фильтров

Ирина Пегова уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что любит свою профессию. В копилке актрисы десятки ролей в кино. Она также играет в театре и порой появляется в телевизионных шоу. В свои 45 лет блондинка постройнела. Она часто красуется в романтичных нарядах. На этот раз Пегова решила покрасоваться без макияжа и фильтров.
На этот раз Пегова решила покрасоваться у зеркала. Она показала лицо без косметики. Актриса не стала скрывать возрастные изменения. На ее лице есть мимические морщинки. А также она показала пигментное пятно на носу. Ирина сделала укладку и даже расчесала брови.
«К вело-путешествию готова! Погнали!» – заявила она.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Однако некоторые поклонники подвергли Ирину критике. Им не понравился вид артистки. Особенно ее начесанные брови. «Ирина красавица. Но реально, здесь так густо заколосились брови, что это тот случай когда мода на густые брови не делает хорошее для образа», «Все хорошо, но брови! Ужасная мода! Не всем идет! Люблю Ирину, но здесь брови — просто жуть!», «В жизни другая», — стали писать в Сети.