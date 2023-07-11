«Умный человек успевает дойти до отхожего места»: Лолита Милявская приложила Вику Боню за философию «бонизма»

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская потроллила экс-участницу «Дома-2», светскую львицу и блогера Викторию Боню.
Лолита жестко прошлась по Боне, высмеяв ее за, так называемую, философию «бонизма».
«Я последователь философии «бонизма», это пошло от Виктории Бони. Я считаю, что умные люди во время беседы, поели. А еда – это что? Это пища для мозга. А мозг потом дает сигнал желудку, а желудок – сигнал кишке. Ты идешь в отхожее место. Чем отличается умный человек от неумного? Неумный все под себя, а умный успевает дойти до отхожего места. Вот такие мы «бонисты», - призналась в микроблоге Лолита Милявская.
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Напомним, Виктория Боня любит в своем микроблоге продвигать те или иные теории, становясь всякий раз посмешищем. Вика Боня выглядит в таких история часто дилетантом и человеком недалеким.