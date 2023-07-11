«Умный человек успевает дойти до отхожего места»: Лолита Милявская приложила Вику Боню за философию «бонизма»

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Виктория Боня любит в своем микроблоге продвигать те или иные теории, становясь всякий раз посмешищем. Вика Боня выглядит в таких история часто дилетантом и человеком недалеким.