Агата Муцениеце в тугом топике-бюстье отожгла в гримерке: сверкнула «сдобными» округлостями на камеру без юбки

На этот раз Агата решила зажечь прямо в вагончике для грима. Она облачилась в черный топ-бюстье. Актриса забыла про юбку, блеснув своими формами в прозрачных колготках. Она стала прыгать и дурачиться перед камерой. Муцениеце оголила не только рельефный живот, но и упругий бюст. Она игриво показала язычок, спрыгнув с диванчика.

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