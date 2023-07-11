Агата Муцениеце в тугом топике-бюстье отожгла в гримерке: сверкнула «сдобными» округлостями на камеру без юбки

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. У нее появилась своя армия поклонников после выхода сериала «Закрытая школа». Она стала еще более востребованной после развода с Павлом Прилучным. Теперь актриса выступает в кабаре театре. Она смогла похудеть. Порой образы звезды очень пикантные. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства.
На этот раз Агата решила зажечь прямо в вагончике для грима. Она облачилась в черный топ-бюстье. Актриса забыла про юбку, блеснув своими формами в прозрачных колготках. Она стала прыгать и дурачиться перед камерой. Муцениеце оголила не только рельефный живот, но и упругий бюст. Она игриво показала язычок, спрыгнув с диванчика.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она стала еще стройнее. «Ох, вот это фигурка», «Как шикарно выглядит», «Женщина-кошка найдена», «Столько грациозности», «Ой, вот идеальные формы», «Классно! Столько энергии! Фигурка богини», «Грация в деле», — стали писать пользователи Сети.