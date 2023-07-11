«Папа творит дичь, в неадеквате»: Ольга Ветер срочно едет в Крым, чтобы забрать сына у Глеба Жемчугова

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Ветер, отпустившая на каникулы в гости к отцу в Крым сына Мишу, негодует на публике.
Ольга Ветер дала понять, что с Глебом Жемчуговым происходит что-то страшное. Вероятно, у того вновь случился срыв. Ольга срочно сорвалась и едет в Крым, чтобы забрать сына у папаши.
«Папа творит дичь, в неадеквате. Я еду забирать сына, вот и все. Надеюсь, все пройдет нормально, без сцен и скандалов», — поделилась Ольга Ветер с подписчиками.
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Ольга Ветер не стала вдаваться в детали случившегося, но четко заявила, что Мишу больше не увидят ни папа Глеб Жемчугов, ни ее бывшая свекровь.
«Этих выходок, что он там творит на глазах малого, я ему никогда не прощу. Он больше не заберет ребенка ни к себе, ни к бабушке. Я очень лояльно ко всему относилась и никогда не запрещала, но терпение лопнуло. Кто восстановит детскую психику? Все, что он там видел, он уже не забудет никогда», — добавила Ольга Ветер.
Напомним, Глеб Жемчугов живет в Крыму со второй женой Настей Роинашвили. Пара часто принимала у себя в гостях сына Глеба от брака с Ольгой Ветер, рассказывая, как им хорошо и весело втроем проводить время.