«Папа творит дичь, в неадеквате»: Ольга Ветер срочно едет в Крым, чтобы забрать сына у Глеба Жемчугова

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Ольга Ветер не стала вдаваться в детали случившегося, но четко заявила, что Мишу больше не увидят ни папа Глеб Жемчугов, ни ее бывшая свекровь.

«Этих выходок, что он там творит на глазах малого, я ему никогда не прощу. Он больше не заберет ребенка ни к себе, ни к бабушке. Я очень лояльно ко всему относилась и никогда не запрещала, но терпение лопнуло. Кто восстановит детскую психику? Все, что он там видел, он уже не забудет никогда», — добавила Ольга Ветер.

Напомним, Глеб Жемчугов живет в Крыму со второй женой Настей Роинашвили. Пара часто принимала у себя в гостях сына Глеба от брака с Ольгой Ветер, рассказывая, как им хорошо и весело втроем проводить время.