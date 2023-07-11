Девочка-девочка: Элла Суханова из «Дома-2» засняла подросшую дочку в белом платье с цветочным принтом — настоящая модница

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова во втором браке родила дочку Эвелину, малышке на днях исполнилось уже три года. Элла Суханова души не чает в крошке и во всем ей потакает.
Так, Элла Суханова рассказала, что трехлетняя Эвелина сама формирует себе гардероб и протестует, если на нее надевают что-то против воли. Любимая одежда Эвелины — платья. Она уже с младых ногтей осознает, что нужно выглядеть женственно.
«Любовь к платьям у Эвелины в крови. Это какая-то ее часть и от которой она не отступает, носит только те, которые ей нравятся и ни за что не наденет то, что ей не нравится. При попытках надеть что-то ей не по нраву прям закатывает истерики и снимает. Штаны — ее враги номер один», — поделилась Элла Суханова.
Публикацию Элла Суханова сопроводила снимком Эвелины, на котором та позирует в платье на лугу с пожелтевшей травой. Малышка в белом летнем платье с цветочным принтом органично смотрится на фоне природы.
Подписчики заявили, что Эвелина — мамина модница и девочка-девочка.
Дочка Эллы Сухановой. Фото: соцсети