Девочка-девочка: Элла Суханова из «Дома-2» засняла подросшую дочку в белом платье с цветочным принтом — настоящая модница

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова во втором браке родила дочку Эвелину, малышке на днях исполнилось уже три года. Элла Суханова души не чает в крошке и во всем ей потакает.

Так, Элла Суханова рассказала, что трехлетняя Эвелина сама формирует себе гардероб и протестует, если на нее надевают что-то против воли. Любимая одежда Эвелины — платья. Она уже с младых ногтей осознает, что нужно выглядеть женственно.