Кристина Орбакайте приехала в Юрмалу: устроила променад по пляжу на фоне заката

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России. Дочка Аллы Пугачевой продолжает давать концерты и выпускать новые песни. Примечательно, что в свои 52 года она не перестает следить за внешностью. Этим летом она устроила длительный отпуск, путешествуя с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.
На этот раз Кристина посетила США, Италию, а потом Монако. Она даже успела повидаться с сыном Дени Байсаровым от прошлых отношений. А 11 июля певица решила посетить Юрмалу. Она вышла на променад на пляже. Артистка показала красочный закат на побережье. Орбакайте ранее не раз отдыхала на этом курорте с Аллой Пугачевой.
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К слову, в Литве живет папа певицы Миколас Орбакас. Возможно, что скоро она навестит отца. А пока артистка наслаждается отпуском.