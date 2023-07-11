Кристина Орбакайте приехала в Юрмалу: устроила променад по пляжу на фоне заката

На этот раз Кристина посетила США, Италию, а потом Монако. Она даже успела повидаться с сыном Дени Байсаровым от прошлых отношений. А 11 июля певица решила посетить Юрмалу. Она вышла на променад на пляже. Артистка показала красочный закат на побережье. Орбакайте ранее не раз отдыхала на этом курорте с Аллой Пугачевой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».