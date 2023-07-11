Авербух присвистнул: Арзамасова в купальнике обнажила свои манкие формы на пляже, блеснув своим декольте

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных актрис после выхода сериала «Папины дочки». Но за минувшие годы она успела сняться в новых картинах, получить роль Золушки в театре и обрести счастье в личной жизни. Артистка состоит в браке с Ильей Авербухом. У пары подрастает сын Лев.
На этот раз супруги устроили себе романтичный отпуск. Они проводят время на море. Пара часто хвастается идиллией. На этот раз Арзамасова решила покрасоваться в купальнике на пляже. Она козырнула своей точеной фигурой. Актриса блеснула плоским животом и своим декольте. Лиза позировала перед Авербухом, который запечатлел ее на камеру.
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Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды
«Пора уже внести немного летнего легкомыслия в мою серьезную ленту. Фотограф — муж», — написала Лиза.
Поклонники осыпали ее комплиментами. «Илья тебя очень красиво видит», «Фигурка огонь», «Фигура, конечно, загляденье», После родов быстро восстановилась«, «Прям хорошенькая», «Что за нежный цветочек», — стали писать в Сети.