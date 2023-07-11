Авербух присвистнул: Арзамасова в купальнике обнажила свои манкие формы на пляже, блеснув своим декольте

На этот раз супруги устроили себе романтичный отпуск. Они проводят время на море. Пара часто хвастается идиллией. На этот раз Арзамасова решила покрасоваться в купальнике на пляже. Она козырнула своей точеной фигурой. Актриса блеснула плоским животом и своим декольте. Лиза позировала перед Авербухом, который запечатлел ее на камеру.

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